ليبيا: مقتل قيادي في جماعة متشددة

طرابلس (وكالات)

تمكن الجيش الوطني الليبي من قتل قيادي في ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي»، التابع لتنظيم القاعدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن صفحات في الإنترنت مقربة من هذه الجماعة المتشددة.

وذكرت هذه المصادر أن القيادي الإرهابي المدعو صلاح الدين عزوز، المكنى «طلحة»، قتل خلال مواجهات مع قوات من الجيش الوطني الليبي بمحور سوق الحوت شمالي بنغازي.

ويتحدر عزوز من منطقة الليثي، وهو الشقيق الأصغر لكل من الإرهابي سليم المعروف بـ«الزنكي» والإرهابي عاطف المعروف بـ«طوفا»، اللذين قتلا في مواجهات مع قوات الجيش الليبي عام 2016 في بنغازي.

وأعلن الجيش الوطني الليبي مؤخراً سيطرته على مبنى المرافق العامة ومصرف الجمهورية ومحكمة شمال بنغازي، في منطقة سوق الحوت.

ولا تزال قوات الجيش الليبي تقود معارك في محور سوق الحوت بهدف إعادة السيطرة عليه وطرد الجماعات الإرهابية التي مازالت تتحصن بهذه المنطقة، وعلى رأسها تنظيم مجلس شورى بنغازي وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة.