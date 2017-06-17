موريتانيا تحظر استغلال المساجد لبث خطاب التطرف

عواصم (وكالات)

أكد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد أهل داوود، أن حكومة بلاده قررت حظر استغلال منابر المساجد لتوظيفها في السياسة أو التحريض على التطرف.

وأوضح الوزير خلال لقاء دعا إليه اتحادات أئمة المساجد في موريتانيا، سبقه اجتماع لمجلس الوزراء، أن الدولة «لن تقبل بالفوضى واستغلال هذه المنابر خدمة لأهداف سياسية أو أغراض شخصية لا تمت إلى رسالتها النبيلة بصلة».

ودعا الوزير إلى نشر قيم التسامح والالتزام بهذا الخيار وتحمل المسؤولية و«سد الباب أمام كل من تسول نفسه النيل من القيم الموريتانية الراسخة المبنية على الوسطية والاعتدال».

وذكر أن الدولة «منحت حرية تامة للمنابر الإسلامية، ولم تعمد إلى استغلالها وتوظيفها في السياسة، وأن هذه الحرية تمنح في إطار الضوابط الشرعية والأخلاقية».