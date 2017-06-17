الجيش اليمني: الحوثيون في حالة انهيار والحسم العسكري قريب

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أعلنت قوات الشرعية اليمنية أن الحوثيين وحلفاءهم من قوات المخلوع، علي صالح، باتوا في حالة انهيار، وأن الحسم العسكري ضدهم آت لا محالة. وقال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي إن «مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت اليوم في حالة انهيار وتقهقر في مختلف الجبهات، وأنها تحاول رفع معنويات عناصرها وتماسكهم بفبركات إعلامية وانتصارات وهمية». وأضاف أن «في كل يوم هناك انتصارات جديدة ومهمة على المليشيا الحوثية، وأن قوات الجيش والمقاومة تتقدم في مختلف الجبهات». وشدد المقدشي على أهمية التلاحم في هذه المرحلة بين الإعلام والمؤسسة العسكرية وتوحيد الجهود والمسارات بما يساعد على الإسراع في تحقيق الهدف المنشود، بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبناء الدولة الاتحادية القائمة على العدالة والمساواة في توزيع السلطة والثروة.

وأعلن الجيش الوطني، الموالي للحكومة اليمنية تحرير عدد من المباني المحيطة بمدرسة علي عثمان من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، بعد تنفيذ عملية نوعية مباغتة في محافظة تعز.

وقال العقيد توفيق عبدالملك، قائد القطاع الأول في اللواء 22 ميكانيكي، إن «الميليشيا الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في المواجهات المستمرة حتى تطهير المدرسة التي حولتها الميليشيا إلى ثكنة عسكرية ومركز قيادة وتستميت دفاعا عنها خاصة بعد سقوط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري». وأكد أن الاستعدادات مستمرة لمعركة تحرير الحوبان، وهو آخر منطقة في الجهة الشرقية خاضع لسيطرة الحوثيين وقوات صالح «واستكمال تطهير تعز من المليشيات قريبا». وكانت جبهة الكدحة غرب تعز شهدت مواجهات عنيفة نجم عنها مقتل ثلاثة من المليشيات، حسب عبدالملك.

وتواصلت أمس، المعارك في معظم جبهات القتال حيث جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظات عدة.