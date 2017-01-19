أسهم المضاربات تقود مؤشرات الأسواق لارتفاع طفيف

حاتم فاروق (أبوظبي)

عكست مؤشرات الأسواق المالية المحلية اتجاهاتها لتغلق على ارتفاع طفيف مع نهاية جلسة أمس، مدعومة بدخول سيولة مكثفة تمت على عدد من الأسهم المنتقاة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للتداولات في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية الـ 1.5 مليار درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 1.096 مليار سهم، من خلال اتمام 12379 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بلغت نسبته 0.6% عند مستوى 3694 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.22 مليار درهم، وكميات تداول تجاوزت 903 ملايين سهم، من خلال اتمام 10008 صفقات.

وشهدت تداولات سوق دبي المالي ارتفاع أسعار 22 شركة من أصل 36 شركة تم تداول أسهمها خلال جلسة أمس، بينما انخفضت أسهم 6 شركات، وبقيت 8 على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجح مؤشر السوق في التماسك ليقفل مرتفعا بنسبة 0.7% عند مستوى 4696 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 281 مليون درهم، بعدما تداول مستثمروه نحو 183 مليون سهم، من خلال إتمام 2371 صفقة.