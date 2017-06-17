زفيريف بين مطرقة شتوتجارت وسندان هامبورج

شتوتجارت (د ب أ)

بعدما أصاب منظمي بطولة شتوتجارت للتنس بالصدمة والإحباط، حيث وجهوا له انتقادات، عقب غيابه عن البطولة، قرر اللاعب الألماني الشاب أليكسندر زفيريف عدم المشاركة في بطولة هامبورج الشهر المقبل، رغم استمرار سريان عقده مع اللجنة المنظمة للبطولة، ليقع اللاعب في انتقادات وضعته بين مطرقة منظمي بطولة شتوتجارت وسندان منظمي دورة هامبورج. وفضل زفيريف الغياب عن بطولة شتوتجارت، التي يشارك فيها حالياً شقيقه الأكبر ميشا، من أجل المشاركة في بطولة أخرى بهولندا تقام على الملاعب العشبية.

وفي ظل مشاركة النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، واللاعب الألماني المحنك تومي هاس في بطولة شتوتجارت، فإن غياب أليكسندر (20 عاماً)، المصنف العشرين عالمياً، لم يشكل أزمة حقيقية لمنظمي المسابقة.

ولكن القصة تبدو مختلفة في بطولة هامبورج، بعدما اكتشف مايكل ستيتش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، غياب أليكسندر عن المسابقة، التي تجرى على الملاعب الرملية، من خلال وسائل الإعلام.

وصرح ستيتش، الذي سبق له الفوز بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، أنه اكتشف عدم مشاركة أليكسندر في المسابقة، عندما اطلع على قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة واشنطن، التي ستنطلق في 24 يوليو المقبل بالولايات المتحدة، في نفس موعد إقامة بطولة هامبورج.