«أرابيان هوب» تعود إلى العشب في «جانتون ستيكس»

دبي (الاتحاد)

تعود المهرة الفائزة مرتين على الأرضية الاصطناعية «أرابيان هوب» (سعيد بن سرور - جوسفين جوردون) إلى المضمار العشبي لخوض سباق القوائم جانتون ستيكس على مسافة تقل قليلا عن الميل بمضمار يورك في المملكة المتحدة، عصر اليوم.

من جهة أخرى، أعرب مدرب جودلفين اندريه فابر، عن درجة عالية من التفاؤل بقدرة الفرس المتميزة «يوشاريت» من تحقيق فوز ثان على التوالي بسباق ديوك أوف كامبريدج ستيكس للفئة الثانية في مهرجان رويال آسكوت يوم الأربعاء المقبل.

ويعزى مصدر ارتياح فابر إلى المستوى الذي أظهرته الفرس في التدريبات بالإسطبل، حيث يعتقد المدرب أن مستواها تحسن بشكل ملموس مما ظهر منها في المشاركتين السابقتين هذا الموسم.

وقال: «يوشاريت» في مستوى عالٍ من الجاهزية في الوقت الحاضر، وركضت بشكل طيب هذا العام، وتحسن مستواها منذ مشاركتها بسباق ايسفهان، وأجرينا لها تمرينا على مسافة ستة فيرلونج الثلاثاء الماضي فقط من أجل رفع مستوى جاهزيتها، والأرضية السريعة لا تهمنا، وحلت «يوشاريت» بالمركز الثالث خلف «جيمي تو تايمز» بسباق بري دو موجويه للفئة الثانية في سان كلو الأول من مايو قبل أن تشغل المركز الثالث وبشكل تنافسي خلف «مختال» بسباق بري ديسفهان في شانتي بتاريخ 28 مايو.