ترامب: أنا لست عنصرياً

واشنطن (أ ف ب)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن يكون «عنصرياً» بعد تصريحات نُقلت عنه ووصف فيها بلدانا يأتي منها المهاجرون بأنها «حثالة»، مثيراً استياء شديداً في العالم وضاعف من حدة السجال في الكونجرس بشأن وضع مئات آلاف المهاجرين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في نادي ترامب الدولي للجولف في وست بالم بيتش بفلوريدا حيث كان يتناول العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي «أنا لست عنصرياً. أنا الشخص الأقل عنصرية الذي تُقابلونه».

وأمس الأول اتهم ترامب خصومه الديموقراطيين بإبداء سوء نية في التوصل إلى اتفاق حول برنامج «داكا» (اختصار الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين) الذي أطلقه سلفه باراك اوباما في 2012، وأجاز لـ690 ألفاً من المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية عندما كانوا أطفالًا، العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.وقال «نحن جاهزون ومصممون وقادرون على إنجاز اتفاق حول داكا»، لكن «لا اعتقد أن الديموقراطيين يريدون التوصل إلى اتفاق».وعرض مقايضة حل لوضع «الحالمين» على ما يسمى المستفيدون من «داكا» بتمويل الجدار الذي وعد ببنائه على طول الحدود مع المكسيك أثناء حملته الانتخابية.

وطالب بإلغاء برنامج القرعة الذي يسمح بالحصول على الإقامة المعروفة بالبطاقة الخضراء، وبإصلاح الهجرة القانونية للحد من جمع الشمل العائلي. واتهم الديموقراطيين بأنهم «لا يريدون فرض الأمن على الحدود».

وكتب في تغريدة «أنا، كرئيس، أُريد أن يأتي أشخاص إلى بلادنا لمساعدتنا في أن نصبح أقوياء وعظماء مجدداً، أشخاص يأتون عبر نظام يستند إلى الجدارة.. لا قرعة بعد الآن! أميركا أولًا».

في نهاية الأسبوع تفاقمت حدة النقاش الصعب أصلاً بين الديموقراطيين والجمهوريين لتسوية هذا الملف، بعد تصريحات نسبت إلى ترامب بشأن «بلدان حثالة» في إشارة بحسب وسائل الإعلام إلى هايتي والسلفادور أو دول أفريقية.

وصرح النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون لويس، أحد مخضرمي حركة الحقوق المدنية للسود في الستينيات أنه بعد تحقيق «تقدم كبير» في الولايات المتحدة على مستوى الحقوق المدنية، «اعتقد أن هذا الرجل يرجعنا إلى مكان آخر»، وتابع في تصريح لقناة ايه بي سي «أعتقد أنه عنصري».

في المقابل دافع النائب الجمهوري عن الولاية نفسها ديفيد بردو عن ترامب معتبراً أن اتهامه بالعنصرية «سخيف».