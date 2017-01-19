«دبي للعقارات» تسلم 3 آلاف وحدة خلال 2016

دبي (الاتحاد)

سلَّمت «دبي للعقارات»، خلال عام 2016 أكثر من 3000 وحدة، مما أسهم في بلوغ دبي ثاني أعلى سجل تحققه لعدد الوحدات التي تم تسليمها منذ عام 2012، بحسب بيان أمس.

وكان لمنطقتي دبي لاند وقرية الثقافة نصيب الأسد من عدد الوحدات التي تم تسليمها لهذا العام، فقد سُلّمت 124 وحدة سكنية في مشروع «دبي وورف» قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، كما سلمت «دبي للعقارات» أيضاً أكثر من 2900 وحدة في «دبي لاند» بما في ذلك 1600 وحدة في «رحابة ريزدنسز» لسكن الموظفين، وأكثر من 900 وحدة في مجمّع رمرام، و360 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع «مدن» الملائم للعائلات.

وشهد عام 2016 مواصلة «دبي للعقارات» دعمها لاستعدادات دبي لاستضافة إكسبو 2020، مع التسليم الناجح لمشروعاتها قيد التطوير في الموعد الزمني المقرر، إلى جانب محفظة مشروعات تأجير قوية تلبي معدلات الإشغال المتزايدة بقطاعي السكن والتجزئة.

ومع استعداد سوق العقارات لتحقيق انتعاشة هذا العام، حيث تتجه الأنظار صوب مطوّري المشروعات العقارية لتسليم مشاريعهم في المواعيد المحددة، وفي الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى حاجة سوق دبي إلى إضافة 20,000 منزل جديد، شهدت مشروعات الشركة في دبي لاند أعلى معدل لتسليم الوحدات السكنية هذا العام. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، تواصل «دبي للعقارات» التزامها بالتسليم في الوقت المحدد وتنفيذ مشروعاتها الجديدة على مراحل، ما يوفر أساساً صلباً للسوق على المدى المتوسط. وستواصل «دبي للعقارات» في 2017 إطلاق مزيد من المشاريع الجديدة، إدراكاً منها لحاجة دبي إلى التنوع الاجتماعي والتوسّع الحاصل في الإمارة. وسيستمر الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وسهولة الوصول ووسائل الراحة والمرافق العامة، ليكون محور التركيز الرئيس لمخططات المشروعات السكنية التي تنفذها «دبي للعقارات» في مختلف أنحاء الإمارة.