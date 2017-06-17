شرطة أبوظبي بطل «شد الحبل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

توج أمس الأول، فريق شرطة أبوظبي بلقب مسابقة شد الحبل، في النسخة الـ 27 دورة صقر الرمضانية التي نظمتها شرطة رأس الخيمة وشهدت مشاركة نحو 400 رياضي، وذلك بحضور العميد غانم أحمد غانم، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد أحمد سالم السلومي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة رأس الخيمة، وبعض ممثلي قيادات الشرطة على مستوى الدولة، وحل فريق شرطة ثانيا، ونال الفجيرة المركز الثالث، وتم تكريم الفائزين بمسابقات الرماية والاسكواش ومصارعة الذراعين.

وقال العميد غانم أحمد غانم، إن مواصلة تنظيم البطولة للسنة 27 على التوالي بمشاركة قيادات الشرطة في الدولة يمثل منجزاً مهماً في مسيرة الدورة، مضيفاً أن الدورة ساهمت في خلق متنفس جديد للشباب الرياضيين الذين استطاعوا ممارسة هواياتهم ونشاطهم الرياضي والتعبير عن طاقاتهم وتفاعلوا بشكل مميز للغاية.

وأشاد المقدم فهد عبد الله جمعة الطنيجي، رئيس قسم النشاط الرياضي، بالنجاحات الكبيرة لدورة صقر الرمضانية 27 وحالة التفاعل المميزة التي شهدتها الدورة، لافتاً إلى حرص شرطة رأس الخيمة على دعم جميع فئات المجتمع، ومن بينهم الفئة الرياضية.