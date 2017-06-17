نقوة يحرز كأس «سلة الكراسي» في «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق نقوة كأس بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، ضمن دورة ند الشبا، بعد فوزه على فريق النيابة العامة 88-49، في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس الأول بصالة ند الشبا الرياضية، التي أقيمت بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها نقوة اللقب، حيث فاز بلقب النسخة الأولى عام 2015 فريق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيما حصد «فرسان» لقب النسخة الثانية 2016.

وعقب المباراة، قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وجمعة ثاني بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وحسن المزروعي مدير الدورة، وماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، بتكريم الفائزين.

شهدت انطلاقة المباراة النهائية تنافساً قوياً بين الفريقين، وكان فريق النيابة العامة هو المبادر بتسجيل أول نقطة عن طريق المصري أشرف أبوزيد، ولم يتأخر نقوة كثير،اً حيث سجل محمد الزرعوني نقطتين، وتواصل الصراع بين الفريقين، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم فريق نقوة 13-8.

مع بداية الشوط الثاني نجح الألماني ماخ في تعزيز تفوق فريقه بتسجيل نقطتين، ليستمر نقوة في التقدم وليوسع الفارق إلى أكثر من 20 نقطة في نصف الشوط الثاني، وأحكم نقوة السيطرة على مجريات المباراة ووضع منافسه تحت ضغط كبير، لينجح في إنهاء الشوط الثاني متقدماً 38-13.