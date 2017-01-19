التداولات العقارية في دبي تسجل 12 مليار درهم في أسبوعين

دبي (الاتحاد)

سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي نحو 12 مليار درهم منذ بداية شهر يناير الجاري، حسب تقرير صادر أمس عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد كانت هذه النتائج متوقعة عند النظر إلى النتائج المحققة في الربع الأخير من عام 2016.

وأظهر مؤشر تلك الفترة أن السوق يستعدّ لمرحلة جديدة من الزخم والصعود القوي، نظراً لوجود الكثير من العوامل الدافعة القوية التي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، والإقبال على مناطق بعينها من قبل مختلف الفئات، لما تمتاز به من آفاق مستقبلية مباشرة».

وكان الربع الأخير من العام الماضي قد شهد تصرفات قياسية في الكثير من المناطق، وعلى سبيل المثال تم بيع قطعتي أرض في «الحبية الرابعة» بلغت قيمة الواحدة منها 900 مليون درهم، وثالثة بقيمة 750 مليون درهم.