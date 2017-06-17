أقوى منصة ألعاب في العالم

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة مايكروسوفت الأحد عن جهاز ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس ون إكس Xbox One X، ووصفته بأنه «أقوى جهاز العاب فيديو في العالم»، ما يشعل المنافسة مع جهاز بلايستيشن فور برو PlayStation 4 Pro، الذي تنتجه شركة سوني ويتربع على عرش سوق الألعاب الالكترونية. وقال فريق إنتاج إكس بوكس في مايكروسوفت إن الجهاز الجديد يتضمن أسرع رقاقة معالج يجري استخدامها في العاب الفيديو، وسيوفر ألعابا بجودة «4K» حقيقية «للمستخدمين. وسيبلغ سعر الجهاز الجديد 499 دولارا، وسيكون متاحا للبيع في أنحاء العالم في السابع من نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لـ فيل سبنسر قائد فريق إكس بوكس.

إلى ذلك أكد سبنسر أن الجهاز الجديد سيتميز بـ«أكبر تشكيلة متنوعة» من الألعاب، تنتجها الشركة على الإطلاق. وعلى سبيل الاستئثار بقلوب المستخدمين، عرضت مايكروسوفت 42 لعبة جديدة، صممت خصيصا وحصريا لكي تُلعب على الجهاز الجديد. ومن بين تلك الألعاب لعبة جديدة، ضمن سلسلة ألعاب فورزا لسباق السيارات واسمها Forza Motorsport 7.

وكان جهاز بلايستيشن فور الذي تنتجه شركة سوني قد سيطر على الأسواق، خلال الجيل الأخير من أجهزة ألعاب الفيديو، وبلغت مبيعاته ضعف مبيعات جهاز إكس بوكس وان السابق على الجهاز الجديد لمايكروسوفت، وذلك حسب خبراء في السوق. لكن جهاز سويتش Switch، الذي أطلقته شركة ننتيندو اليابانية حديثا، أصبح خيارا رابحا أيضا، حيث تهافتت عليه الجماهير، وأصبحت سلسلة ألعاب «ليجند أوف زيلدا» التي يتضمنها مرغوبة بشدة من جانب المستخدمين.