الأرياني يتفقد جبهات نهم: بشائر النصر تلوح في الأفق

مأرب (الاتحاد، وكالات)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن بشائر النصر تلوح في الأفق، وأن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة، وفي مختلف المواقع والجبهات، على قوى التمرد والانقلاب التابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية. وقال أثناء زيارته الميدانية إلى عدد من جبهات القتال في جبال نهم ولقائه قادة عسكريين وعدداً من الضباط والجنود «لا بد من صنعاء وإنْ طال السفر وسنعود إلى صنعاء وستعود اليمن إلى عروبتها».

وأضاف «سنبني اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له أبناء الشعب كافة»، مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات لإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار، وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية التي قتلت النساء والأطفال، ودمرت البنية التحتية بطريقة مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية، خدمة منها لأطراف لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار. وأكد أن تلك الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش، تأتي تنفيذاً للخطة المرسومة للقضاء على الميليشيات الانقلابية، وتحرير المحافظات كافة.