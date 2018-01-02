2017 السنة الأكثر أمانا للنقل الجوي على الإطلاق

أ ف ب

أفاد موقع "أفييشن سايفتي نتوورك" المتخصص في الكوارث الجوية أن 2017 كانت السنة الأكثر أمانا للنقل الجوي منذ أن بدأ جمع الإحصاءات حول حوادث الطيران العام 1946.

وكتبت الشبكة، على موقعها الإلكتروني، أنه مع تسجيل مجموع عشرة حوادث تعرضت لها طائرات ركاب وأوقعت 44 قتيلا، فإن 2017 هي "السنة الأكثر أمانا على الإطلاق سواء من حيث عدد الحوادث أو عدد الضحايا".

وعلى سبيل المقارنة، ذكرت الشبكة بأن العام 2016 شهد 16 حادثا أوقعت 303 ضحايا.

وهذا الموقع تابع لمؤسسة "فلايت سايفتي فاونديشن"، وهي جمعية غير ربحية تعمل منذ 1947 على تعزيز سلامة النقل الجوي.

إلا أن الأرقام، التي أصدرتها الشبكة الاثنين، لا تتعلق سوى بالطائرات التجارية المدنية لنقل الركاب والبضائع والمرخص لها بنقل ما لا يقل عن 14 راكبا.