%7.6 ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)

أعلنت رابطة شركات تصنيع السيارات الأوروبية أمس، أن مبيعات السيارات الجديدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 7.6% إلى نحو 1.4 مليون سيارة.

وكانت بريطانيا هي السوق الوطني الرئيس الوحيد الذي شهد تراجعاً في مبيعات السيارات بنسبة 8.2%.

وارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 12.9% وفي إسبانيا بنسبة 11.2% وفي فرنسا بنسبة 8.9% وفي إيطاليا بنسبة 8.2%.

وجاءت الزيادة في مبيعات السيارات في مايو الماضي، بعد تراجع سنوي نسبته 6.6% في أبريل الماضي، وأرجعت أسباب هذا الانخفاض إلى احتفالات أعياد القيامة، حيث عادة ما تتراجع مبيعات السيارات في الأعياد الرسمية، حيث تغلق متاجر بيع السيارات أبوابها.

وخلال الفترة من يناير حتى مايو، ارتفع معدل تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، بعكس بريطانيا التي تراجعت فيها المبيعات بنسبة 0.6%، حسبما ذكرت رابطة شركات السيارات الأوروبية.

واحتفظت شركة فولكسفاجن بهيمنتها على السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ نسبتها 23.3%.