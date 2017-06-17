%7.6 ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)
أعلنت رابطة شركات تصنيع السيارات الأوروبية أمس، أن مبيعات السيارات الجديدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 7.6% إلى نحو 1.4 مليون سيارة.
وكانت بريطانيا هي السوق الوطني الرئيس الوحيد الذي شهد تراجعاً في مبيعات السيارات بنسبة 8.2%.
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وجاءت الزيادة في مبيعات السيارات في مايو الماضي، بعد تراجع سنوي نسبته 6.6% في أبريل الماضي، وأرجعت أسباب هذا الانخفاض إلى احتفالات أعياد القيامة، حيث عادة ما تتراجع مبيعات السيارات في الأعياد الرسمية، حيث تغلق متاجر بيع السيارات أبوابها.
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واحتفظت شركة فولكسفاجن بهيمنتها على السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ نسبتها 23.3%.