«الشرعية» تعزز انتصارات البيضاء بتحرير «جبل الصرير»

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)
واصل الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، تقدمه الميداني في جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن، وقال في بيان إن قواته حررت «جبل الصرير» في مدينة ناطع بعد مواجهات ضارية، أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيات، وامتدت إلى جبلي «البير» و«النشيف»، ومنطقة السادة وموقع «بلاد الفقراء» الاستراتيجي على حدود مناطق «فضحة» و«جبل القرحاء» و«ضهر لبان» التابعة لمدينة الملاجم.
وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية، استهدفت تعزيزات الميليشيات بمديرية النعمان، كما شنت غارات على تعزيزات عسكرية بين منطقتي الوسط والعصر في مدينة نعمان المجاورة شبه المحررة. وذكر مصدر عسكري ميداني أن القصف أسفر عن تدمير مركبات عسكرية كانت محملة بالذخائر، ومقتل وجرح عدد من الحوثيين، كما هاجم الطيران مواقع وتعزيزات في جبهات أخرى، موقعاً خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.
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وأجبرت ميليشيات الحوثي قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح على تجنيد أبنائهم والزج بهم في الجبهات، لضمان ولاء تلك القيادات وتنفيذ توجيهاتهم.
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من جهة أخرى، شهدت محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، تخرج دفعة جديدة من قوات الجيش الوطني ضمن الجهود الذي تبذلها الشرعية لإعادة بناء القوات المسلحة. وأقامت المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، عاصمة المحافظة، عرضاً عسكرياً استعراضياً للدفعة الخامسة التي حملت شعار «صقور حضرموت».
وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، أن حضرموت تنعم بالأمن والاستقرار في ظل النجاحات المبذولة قبل قوات الجيش والأمن، وبمساندة من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن حضرموت شهدت مؤخراً تخرج العديد من الدفعات المتخصصة، والتي ستعزز من الانتصارات المحققة ضد قوى الشر والإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن قوات الجيش تقدم تضحيات وأعمال بطولية لمطاردة عناصر الإرهاب في دوعن ومناطق مجاورة ضمن العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها وفق خطط أمنية وعسكرية مدروسة، مشيداً بإسناد دول التحالف لخطوات بناء الوحدات العسكرية في حضرموت والارتقاء بها لترسيخ الانتصارات المحققة ضد التنظيمات الإرهابية.