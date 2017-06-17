«العبودية».. أهم صفات الأنبياء

محمد أحمد (القاهرة)
الأنبياء هم صفوة البشر وأفضلهم، موصوفون بصفة العبودية، فكانوا أحق بهذا الوصف دون غيرهم، هم القدوة الطيبة لأممهم في تحقيق العبودية لله لقوله تعالى: (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ...)، «سورة الأنعام: الآية 90».
وأنبياء الله من أولي العزم، مثل نوح عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه كان عبداً شكوراً، قال سبحانه: (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً)، «سورة الإسراء: الآية 3»، لأنه كان كثير الشكر، وهو من أفضل الطاعات. ثم وصفه بالإحسان وهي أعلى مراتب العبودية في قوله تعالى: (إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)، «سورة الصافات: الآيات 80 - 81».
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وعن الأعمال الباطنة، كان نوح عليه السلام متوكلاً على الله، قال تعالى عنه: (... فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ)، «سورة يونس: الآية 71»، كما أخبر سبحانه عن إيمانه بالقدر، وبوعد الله، وبالبعث والحساب وإشفاقه على قومه من عذاب الله.
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