دبي (الاتحاد)

اتفق الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، ورئيس شركة الروسا، سيرجي إيفانوف، على تعزيز التعاون في مجال تجارة الألماس.

وناقش سيرجي ايفانوف رئيس شركة الروسا، مع أحمد بن سليم الخيارات المتاحة لتوسيع أنشطة التداول لشركة الروسا في بورصة دبي للألماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

واتفق الطرفان أيضاً على تعزيز الجهود الرامية إلى وقف تدفق الألماس الصناعي غير المصرح به إلى السوق. قال أحمد بن سليم، «مع وجود علاقة بيننا تمتد لأكثر من 15 عاما، يسر مركز دبي للسلع المتعددة أن يعزّز تعاونه مع شركة الروسا، أكبر شركة لتعدين الماس في العالم».

وأضاف: باعتباره المنطقة الحرة الأسرع نمواً وثالث أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم، فإن قادة الصناعة مثل شركة الروسا يستفيدون من إمارة دبي كمركز تجاري ومن بنيتها التحتية عالمية المستوى، والوصول إلى التمويل والاتصال بالأسواق العالمية».

من جانبه، قال سيرجي إيفانوف: دبي هي أحد المراكز الرائدة في العالم لتجارة الألماس، ففي عام 2016، باعت الروسا ماساً خاما بقيمة 259.5 مليون دولار لشركات مقرها في دولة الإمارات.