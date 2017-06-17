لوزان للسياحة تطلق عروضاً للعائلات الإماراتية في الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة «لوزان للسياحة» عروض صيف 2017 للعائلات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة، وشركة «دناتا» للعطلات وشركة «كانو» للسياحة بدبي.

وقال والتر لوزر، مدير مشاريع هيئة لوزان للسياحة: «إنه من دواعي سرورنا بأن نعلن عن إبرام هذه العقود مع أفضل ثلاث شركات سفر وسياحة في الشرق الأوسط لنعمل سوياً على جذب أكبر عدد ممكن من السياح الخليجيين، حيث نقدم برامج سياحية مناسبة لجميع أفراد العائلات».

وأضاف «تتميز مدينة لوزان بثقافتها الغنية وبمهرجاناتها الفنية والمطاعم الشهيرة والحائزة جوائز ميشلان ستار العالمية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والعروض الثقافية والرحلات البحرية في بحيرة جنيف الخلابة والمتاحف العريقة منها المتحف الأوليمبي الفريد من نوعه في العالم.

وقال إنه بإمكان العائلات قضاء أجمل الأوقات في منطقة «غلاشييه 3000» الثلجية في فصل الصيف، والتي تطل على جبال الألب ومونت بلانك وماترهورن من على جسر«بيك ووك باي تيسو» الذي يصل طوله إلى 107 أمتار.

وتضم منطقة«غلاشييه 3000» عدداً من الحدائق الترفيهية وجولات ثلجية وجولات حول المنطقة عبر مقاعد«آيس اكسبريس» المعلقة في الهواء.