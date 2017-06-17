ملتقى التنمية الأسرية يعزز القيم والسّلوكيات الاجتماعيّة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
استهدف الملتقى الرمضاني الثامن الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية جميع أفراد الأسرة، للتوعية بأهمية الاستثمار الأمثل للشّهر الكريم، من خلال نشر القيم والسّلوكيات الاجتماعيّة الإيجابيّة، والعمل على تعزيز الهويّة الوطنيّة إقبالا وتفاعلا كبيرين.
وتحت شعار «عام الخير»، اشتمل الملتقى على 45 محاضرة و33 ورشة بجانب الأنشطة الاجتماعية والثقافية والصحية المتنوعة، في جميع المراكز التابعة للمؤسسة.
|
واستهدف الملتقى الرمضاني الثامن جميع أفراد الأسرة للأخذ بأيديهم نحو فهم أشمل لمفهوم التّضامن والتّلاحم الاجتماعيّ، وغرس القيم الاجتماعيّة والثّقافيّة في نفوس الأطفال والشّباب، وتشجيعهم على العادات والسّلوكيّات الإيجابيّة، والمساهمة في دعم مشاركة أفراد المجتمع في فعاليات تعود عليهم بالفائدة في جوّ رمضانيّ مفعم بقيم التّآلف والمحبّة والتّلاحم الاجتماعيّ.
|
وتضيف «تضمن برنامج الملتقى ورشاً متنوعة قدمها نخبة متميزة من المدربين وعلماء الدين والفقهاء بالإضافة إلى محاضرات متنوعة لجميع أفراد الأسرة وورش للأطفال، وورش صحية وفنية تعزز مواهب الأطفال وتنمي إبداعاتهم، كما تضمنت فعاليات الملتقى عروض أفلام ثقافية توعوية للأطفال، وأنشطة تفاعلية متميزة تعزز روح التعاون والتقارب والمودة بين أفراد الأسرة في الشهر الفضيل، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الخيرية منها فعالية للأيتام بمنطقة الظفرة، محاضرة أقبل شهر الخير، فيلم عن السيرة النبوية (على هامش المحاضرة)، محاضرة التسامح مفخرة إسلامية، فيلم عن الأمن والسلامة، محاضرة عام الخير في شهر الخير، فيلم فوائد وأضرار الوجبات السريعة، حيث حرصت المؤسسة على تقديم الورش التدريبية المتميزة للأزواج لأنهم أساس بناء أسرة سعيدة ومجتمع آمن».