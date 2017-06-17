54.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 54.57 مليون مسافر، مقارنة مع 51.1 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 6.6%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى ارتفاع الحركة الجوية عبر مطارات الدولة خلال الخمسة أشهر من العام الجاري إلى 388.2 ألف حركة، مقارنة مع 383.6 ألف حركة في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 1.2%.

وشهد مايو الماضي تسجيل 78116 حركة جوية، مقارنة مع 77623 حركة في مايو من العام الماضي بنمو 0.6%.

وبلغ المعدل اليومي للحركة الجوية في مايو الماضي 2520، مقارنة مع 2504 حركات في مايو 2016، وشهد التوسط اليومي للحركة الجوية نمواً يتراوح بين 0.6% إلى 3% منذ يناير حتى مايو الماضي.

وتفصيلاً حول الحركة الجوية شهرياً منذ بداية العام الجاري، شهد يناير 79640 حركة جوية، وفبراير 71041 حركة، ومارس 80404 حركات، وأبريل 79036 حركة.

وفيما يتعلق بعدد المسافرين، استحوذ دبي على النصيب الأكبر من عدد المسافرين، بواقع 38.7 مليون مسافر في خمسة أشهر، يليه مطار أبوظبي بواقع 10.6 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة بواقع 4 ملايين مسافر، يليه مطار آل مكتوم الدولي بواقع 533.3 ألف مسافر.

وكان سيف السويدي مدير عام الهيئة توقع في وقت سابق أن تشهد الحركة الجوية للعام الجاري نمواً بين 4 إلى 5%، بعد أن سجلت نمواً العام الماضي بنسبة 2.9%.

وحققت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 15%.