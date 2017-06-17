54.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)
ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 54.57 مليون مسافر، مقارنة مع 51.1 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 6.6%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى ارتفاع الحركة الجوية عبر مطارات الدولة خلال الخمسة أشهر من العام الجاري إلى 388.2 ألف حركة، مقارنة مع 383.6 ألف حركة في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 1.2%.
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وبلغ المعدل اليومي للحركة الجوية في مايو الماضي 2520، مقارنة مع 2504 حركات في مايو 2016، وشهد التوسط اليومي للحركة الجوية نمواً يتراوح بين 0.6% إلى 3% منذ يناير حتى مايو الماضي.
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وفيما يتعلق بعدد المسافرين، استحوذ دبي على النصيب الأكبر من عدد المسافرين، بواقع 38.7 مليون مسافر في خمسة أشهر، يليه مطار أبوظبي بواقع 10.6 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة بواقع 4 ملايين مسافر، يليه مطار آل مكتوم الدولي بواقع 533.3 ألف مسافر.
وكان سيف السويدي مدير عام الهيئة توقع في وقت سابق أن تشهد الحركة الجوية للعام الجاري نمواً بين 4 إلى 5%، بعد أن سجلت نمواً العام الماضي بنسبة 2.9%.
وحققت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 15%.