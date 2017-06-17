أحمد المسقطي: المبادرات الإنسانية رسالتنا إلى العالم

أشرف جمعة (أبوظبي)

سنوات طويلة، وهو يرعى المحتاجين وينذر نفسه لخدمة أصحاب الحاجات دون مقابل أو بحثا عن شهرة وحديث بين الناس، حتى أصبحت مبادراته الإنسانية محطة يستريح بالقرب منها الكثير من الناس، وقد آثر سفير الأمم المتحدة للتعليم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أحمد المسقطي أن يشارك في كل بر، فساهم في بناء الكثير من المساجد وعمل على تجسد معنى التكافل من خلال كفالة اليتامى وإقامة مشروعات، خاصة إفطار صائم، وكذلك علاج المرضى، والتكفل ببعض المساعدات الدراسية، فضلاً عن مبادراته الشخصية التي تتماهى مع عام الخير وتتماشى مع قيم شهر رمضان الفضيل.

كفالة الأيتام

يقول الدكتور أحمد المسقطي، الحاصل على لقب رسول السلام من قبل الأمم المتحدة: منذ زمن بعيد وأنا مهتم بالأيتام، وكنت أعمل مع الجهات الخيرية داخل الدولة من أجل الإسهام في مشروعات كفالة الأيتام ومن خلال مبادرة «طيب خاطرهم»، وفي الوقت الحالي يتم العمل على كفالة عدد كبير من الأيتام داخل الدول وخارجها من خلال مشروعات خاصة بكفالة الأيتام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبحيث يتم تقديم كفالات شهرية إلى عدد من الأسر بهدف إعانتها، خصوصاً أن هذه الأسر متعففة وتستحق الرعاية والاهتمام.

إفطار صائم