وفاة أول جراح أجرى عملية زرع القلب في أوروبا

باريس- (أ ف ب)

توفي الطبيب الفرنسي كريستيان كابرول أحد رواد عمليات زرع القلب، اليوم الجمعة في باريس، عن 91 عاما على ما قال أحد معاونيه السابقين.



وأجرى كابرول أول عملية زرع قلب في أوروبا في ابريل 1968 بعد أربعة أشهر على أولى العمليات في العالم التي أنجزها كريستيان بارنارد في جنوب افريقيا.



وتوفي الجراح في مستشفى بيتييه-سالبتريير حيث أجرى عملية الزرع هذه.



وقد بقي المريض، البالغ 66 عاما، مدة 53 ساعة على قيد الحياة.

وفي العام 1982، أجرى كابرول أول عملية زرع للقلب والرئتين في فرنسا. وقد زرع في العام 1986 قلبا اصطناعيا مؤقتا من نوع "جارفيك 7" الذي صمم ليكون بديلا للقلب الأصلي بانتظار عملية الزرع.

