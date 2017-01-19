هوجن: الشراكات ركيزة نمو «الاتحاد للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

تمثل استراتيجية الشراكات التي تطبقها مجموعة الاتحاد للطيران ركيزة محورية لنمو أعمال المجموعة، حسبما أكّد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال كلمته أمس بالدورة التاسعة عشرة لمؤتمر آيرفاينانس العالمي السنوي في دبلن.

وقال هوجن إن الاستراتيجية، التي أثمرت عن إضافة 5.5 مليون ضيف إلى شبكة الاتحاد للطيران من الشراكات بالرمز والشركاء بالحصص خلال عام 2016، قد حققت العائدات إضافةً إلى الوفورات من تضافر الجهود بين الشركاء.

وقال هوجن: «حققت استثماراتنا تأثيراً فورياً على صعيد العائدات، حيث سجلت مئات الملايين من الدولارات من العائدات الإضافية، وسمحت لنا بشغل رحلاتنا كافة للربط فيما وراء أبوظبي. وتكررت تلك الفوائد في استثماراتنا في حصص الأقلية- سواءً في طيران برلين، أو أليطاليا، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، والاتحاد الإقليمية».

وأضاف: «رأينا كذلك أن استثماراتنا في حصص الأقلية سوف تفتح أمامنا ميزة إضافية لا يمكن للتحالفات العالمية ببساطة اغتنامها، وحيث إننا نشترك في المخاطر المرتبطة بحصص الملكية، أصبح بمقدورنا التعاون على صعيد المشتريات المشتركة، وغيرها من فرص التضافر في جهود العمل والتي من شأنها أن تحقق لنا- ولشركائنا- وفورات تبلغ مئات الملايين من الدولارات. ومرةً ثانية، شهدنا فوائد متماثلة من كل استثمار من استثماراتنا، مع استفادة الشركاء كافة من تلك الفوائد الناتجة عن تضافر الجهود».