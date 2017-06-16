محمد بن زايد يحضر مأدبة إفطار طحنون بن محمد

العين (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة الإفطار التي أقامها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور الأحاديث الودية داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالعز والخير والبركة وأن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» موفور الصحة والعافية.

وأدى الجميع صلاة المغرب، ثم تناولوا طعام الإفطار على مائدة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

حضر المأدبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان.