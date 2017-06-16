محمد بن راشد يستقبل صالح آل الشيخ

دبي (وام )

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مساء أمس معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق الذي قدم الى سموه التهاني بالشهر الفضيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإسلامية وسبل ترسيخ سمعة الإسلام الطيبة في أوساط الشباب المسلم بعيداً عن المغالاة والتطرف ودور الوعاظ والدعاة المسلمين في هذا الشأن.

وأشاد الوزير السعودي بدور جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تجمع هذا العدد الكبير من الشباب المسلم من أنحاء العالم في مسابقة عالمية لا مثيل لها على مستوى العالم الإسلامي من حيث تكريمها للشخصية الإسلامية التي تقدم خدمات جليلة للإسلام والمسلمين ومسابقة تجويد وتلاوة آيات الذكر الحكيم وحفظ أحكام القرآن وآياته وفهم معانيها.

وأشار في هذا السياق الى أن الجائزة التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله قبل أكثر من عشرين عاما إنما تهدف الى نشر وتعزيز مفهوم الإسلام المعتدل في أوساط الشباب وتشجيعهم على فهم آيات كتاب الله العزيز وحفظها وتفسيرها بأسلوب علمي وأدبي محبب.

حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي والدكتور سعيد حارب المهيري وسامي عبدالله قرقاش والدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء أعضاء مجلس إدارة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. كما حضره الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفارسي مستشار ومدير مكتب الوزير الضيف وسكرتير الوزير الخاص السيد سليمان بن عمر الحصين والسيد عماد مدني القنصل السعودي في دبي.