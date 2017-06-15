الكونجرس يقر عقوبات جديدة على روسيا وإيران

واشنطن (وكالات)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس، عقوبات قاسية بحق إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي. ويهدف القرار، الذي أُقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن «دعمها المستمر للإرهاب».

كما يهدف إلى معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات أو إلغاءها.

وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض الانتخابات، اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية، لترجيح كفة ترامب في الانتخابات.

وقال السناتور الديموقراطي البارز تشاك شومر قبل التصويت: «لم نكتف بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل إلغاءها أصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونجرس، وليس الرئيس، الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة». وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران، إلا أن أعضاء الكونجرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وينص القرار على الحصول على موافقة الكونجرس في حال تخفيف أو تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. كما يحوّل إلى قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، خاصة ضد قطاع الطاقة الروسي.