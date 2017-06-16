التحالف يدمر مستودع أسلحة للحوثيين في ذمار

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)
دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن مستودعا للأسلحة تابعا لمليشيات الحوثي وصالح في محافظة ذمار. وتم رصد سلسلة انفجارات بعد قصف مستودع الأسلحة الذي يقع بالقرب من جامعة ذمار شمالي المدينة.
كما قصف التحالف نقطة تفتيش في نفس المحافظة موقعا قتلى وجرحى من الحوثيين.
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وأكد مصدر عسكري أن الجانبين تبادلا قصفا مدفعيا فيما لا تزال المعارك قائمة على أشدها ورافقها قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف موقعا تتمركز فيها الميليشيات في تبة الجعشا أعلى تبة السلال شرقي المدينة.
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