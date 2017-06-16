مقتل عشرات المتمردين بغارات ومعارك عنيفة باليمن التحالف يدمر مستودع أسلحة للحوثيين في ذمار



تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن) دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن مستودعا للأسلحة تابعا لمليشيات الحوثي وصالح في محافظة ذمار. وتم رصد سلسلة انفجارات بعد قصف مستودع الأسلحة الذي يقع بالقرب من جامعة ذمار شمالي المدينة. كما قصف التحالف نقطة تفتيش في نفس المحافظة موقعا قتلى وجرحى من الحوثيين. وأحبطت وحدات من الجيش اليمني، عملية تسلل لميليشيا الانقلابيين إلى القصر الجمهوري ‏ومعسكر التشريفات في مدينة تعز وذلك في محاولة لاستعادتهما.‏ وأكد مصدر عسكري أن الجانبين تبادلا قصفا مدفعيا فيما لا تزال المعارك قائمة على ‏أشدها ورافقها قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف موقعا تتمركز فيها ‏الميليشيات في تبة الجعشا أعلى تبة السلال شرقي المدينة.‏ وأبان المصدر أن مليشيا التمرد والانقلاب شنت في ساعات مبكرة من فجر امس هجوما مدفعيا ‏استهدف المستشفى الجمهوري وسط مدينة تعز وعددا من الأحياء السكنية الأمر الذي تسبب في ‏حدوث أضرار كبيرة بقسم العناية المركزة وانقطاع تام للتيار الكهربائي في المستشفى.‏ ... المزيد