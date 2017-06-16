صاروخ حوثي بلا خسائر على سفينة مساعدات إماراتية لليمن

أبوظبي (وام)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تعرض سفينة إماراتية تحمل على متنها مساعدات طبية لهجوم صاروخي أطلقته مليشيا الحوثي قبالة ميناء المخا اليمني. وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها امس، أن الهجوم لم يسفر عن أضرار في السفينة فيما أصيب أحد أفراد طاقمها، مؤكدة متابعة وتعقب منفذي الهجوم.

وجددت القوات المسلحة تحذيرها من استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اليمنية والتي تؤثر على أمن وسلامة الملاحة الدولية في هذا الجزء الحيوي من العالم. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.

يذكر أنه مع انتشار وباء الكوليرا وتردي الظروف الصحية في عدد من المحافظات اليمنية تسير الدولة سفنا تحمل على متنها مساعدات إغاثية تشمل مختلف أنواع الأدوية والعلاجات الخاصة بالوباء ومستلزمات المكافحة والوقاية، إضافة إلى أجهزة ومعدات طبية تقدمها هيئة الهلال الأحمر لرفد المرافق الصحية في اليمن في ظل حالة التردي التي تشهدها منذ انقلاب الحوثي. وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت تعرض سفينة إماراتية لهجوم بصاروخ أطلقته مليشيا الحوثي قرب السواحل اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن قيادة التحالف في بيان لها أن السفينة الإماراتية تعرضت لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية دون أن يسفر عن أضرار في السفينة، فيما نتج عنه إصابة أحد أفراد طاقم السفينة، مؤكدة أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعقب منفذيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرها من أن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.