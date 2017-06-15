الذهب يصعد مع تراجع الأسهم وضعف بيانات أميركية

بنجالور (رويترز)







صعد الذهب أمس، من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل بيانات أميركية ضعيفة، وتراجع في الأسهم الآسيوية، بعد تقرير تحدث عن التحقيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهمة عرقلة العدالة.



وطغت بيانات التجزئة والتضخم الأميركية الضعيفة على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة أمس الأربعاء، ما يثير شكوكاً بشأن تحسن الاقتصاد ويضغط على الدولار.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1262.86 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن النفيس إلى 1256.65 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ يوم 26 مايو. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9 % إلى 1264.50 دولار للأوقية. وتأثرت الشهية للمخاطرة بعدما قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن المستشار الخاص روبرت مولر سيحقق مع ترامب بشأن احتمال عرقلة العدالة. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات اليوم بعدما انخفض لأدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الأربعاء.



وصعد السعر الفوري للفضة 0.2 % إلى 16.91 دولار للأوقية، بعدما قطع المعدن خسائر استمرت لخمس جلسات متتالية، وأنهى المعاملات على ارتفاع يوم الأربعاء.

وانخفض البلاديوم 1.1 % إلى 853.50 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 % إلى 929.50 دولار للأوقية.