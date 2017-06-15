الاقتصاد المصري ينمو %4.3 في الربع الثالث

القاهرة (رويترز)
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمس، إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3% مقارنة مع 3.6% قبل عام.
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وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن السعيد قولها في مطلع مايو، إن النمو في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 بلغ 3.9%.
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وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال لرويترز العام الماضي، إن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016.
وتنفذ الحكومة حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية، وتقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.