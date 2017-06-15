الاقتصاد المصري ينمو %4.3 في الربع الثالث

القاهرة (رويترز)







قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمس، إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3% مقارنة مع 3.6% قبل عام.



وتوقعت السعيد في مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماع مجلس الوزراء امس «أن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية العام الجاري». وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن السعيد قولها في مطلع مايو، إن النمو في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 بلغ 3.9%.



وعزت السعيد في تصريحاتها تسارع النمو في الربع الثالث إلى ارتفاع النمو في قطاعات الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعات التحويلية.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال لرويترز العام الماضي، إن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016.



وتنفذ الحكومة حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية، وتقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.