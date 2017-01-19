«معهـد مصـدر» يطور تطبيقات خاصة بمنطاد مراقبة مبتكر

أبوظبي (الاتحاد)

وقع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا (الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة)، مذكرة تفاهم مع شركة «تاليس إلينيا سبيس» الفرنسية، وجامعة الهندسة الفرنسية «مين باريس تك»، بهدف تطوير تطبيقات يتم استخدامها ضمن منطاد «ستراتوباص» لقدرته على التحليق والتقاط الصور من طبقات الغلاف الجوي «الاستراتوسفير» على ارتفاع 20 كلم من سطح الأرض، بحسب بيان أمس.

وبحضور ميشال ميرالييه، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتورة بهجت اليوسف، المدير المكلّف في معهد مصدر؛ وكاثي نوغويز، مديرة الشؤون العامة في «تاليس إلينيا سبيس»؛ وأوليفيه كوسيرج، مدير معتمد للقوات الجوية والدفاع الجوي، تاليس؛ والبروفيسور تيري رانشان، مدير مركز المراقبة والتأثير والطاقة في جامعة مين باريس تيك، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017.

وتتعاون شركة «تاليس إلينيا سبيس» حالياً مع شركاء من فرنسا وأوروبا لتطوير منطاد «ستراتوباص» الذي يمثل مركبة هجينة من قمر صناعي وطائرة من دون طيار. وسوف يتم وضع المنطاد على ارتفاع نحو 20 كلم من منطقة عملياته وعند المستوى الأدنى من طبقة «الاستراتوسفير» في الغلاف الجوي التي تكون فيها الرياح منخفضة وكثافة الهواء كافية لحمل المنطاد.

وبمشاركته في مشروع «ستراتوباص»، سيقوم معهد مصدر بتعزيز جهوده الرائدة في تطوير تقنيات مبتكرة لرصد الأرض، من شأنها أن تعود بفوائد مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.