  • الخميس 21 ربيع الآخر 1438هـ - 19 يناير 2017م

عبر اتفاقية مع «تاليس» وجامعة «مين باريس تك»

«معهـد مصـدر» يطور تطبيقات خاصة بمنطاد مراقبة مبتكر
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا (الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة)، مذكرة تفاهم مع شركة «تاليس إلينيا سبيس» الفرنسية، وجامعة الهندسة الفرنسية «مين باريس تك»، بهدف تطوير تطبيقات يتم استخدامها ضمن منطاد «ستراتوباص» لقدرته على التحليق والتقاط الصور من طبقات الغلاف الجوي «الاستراتوسفير» على ارتفاع 20 كلم من سطح الأرض، بحسب بيان أمس.

وبحضور ميشال ميرالييه، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتورة بهجت اليوسف، المدير المكلّف في معهد مصدر؛ وكاثي نوغويز، مديرة الشؤون العامة في «تاليس إلينيا سبيس»؛ وأوليفيه كوسيرج، مدير معتمد للقوات الجوية والدفاع الجوي، تاليس؛ والبروفيسور تيري رانشان، مدير مركز المراقبة والتأثير والطاقة في جامعة مين باريس تيك، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017.

وتتعاون شركة «تاليس إلينيا سبيس» حالياً مع شركاء من فرنسا وأوروبا لتطوير منطاد «ستراتوباص» الذي يمثل مركبة هجينة من قمر صناعي وطائرة من دون طيار. وسوف يتم وضع المنطاد على ارتفاع نحو 20 كلم من منطقة عملياته وعند المستوى الأدنى من طبقة «الاستراتوسفير» في الغلاف الجوي التي تكون فيها الرياح منخفضة وكثافة الهواء كافية لحمل المنطاد.

وبمشاركته في مشروع «ستراتوباص»، سيقوم معهد مصدر بتعزيز جهوده الرائدة في تطوير تقنيات مبتكرة لرصد الأرض، من شأنها أن تعود بفوائد مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وسوف يحمل المنطاد المبتكر أجهزة تقنية لإجراء مراقبة جوية للأراضي والبحار (المراقبة بالفيديو للمنصات البحرية، الخ)، ومراقبة البيئة (الغبار الجوي، والتلوث، ومراقبة المياه، الخ)، وتحديد تأثير التغير المناخي (عملية التصحّر، والزراعة، والعواصف الرملية، ومراقبة المياه، الخ)، فضلاً عن توفير خدمات في الاتصالات (الإنترنت، شبكة 5G). ولتمكينه من العمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل، سوف يزوّد المنطاد بتقنيات مبتكرة مثل خلايا شمسية مرنة وعالية الكفاءة لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة. وتعتزم شركة «تاليس إلينيا سبيس» وشركاؤها إطلاق الرحلة الأولى بغرض إجراء اختبارات الفاعلية والتأهيل في عام 2020. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا