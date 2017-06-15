التضخم في الدولة يرتفع %2.2 أبريل الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)
سجل معدل التضخم في دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 2.17% خلال أبريل الماضي، مقارنة بأبريل 2016 نتيجة ازيادة أسعار معظم المجموعات الرئيسة للإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسب متفاوتة، حسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الصادر أمس.
وأرجع التقرير، الارتفاع في التضخم، إلى زيادة أسعار خدمات النقل في الدولة بنسبة 6.5% خلال عام وارتفاع خدمات الصحة 5.6% والتعليم 4.7% والمطاعم والفنادق 2.1% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 1.5% والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.17% والمشروبات والتبغ 1.16% والملابس والأحذية بنسبة 1%.
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كما انخفضت نسبة التضخم في أبريل الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بمارس الماضي وهو ما أرجعه التقرير بشكل أساسي إلى انخفاض مجموعة النقل بنسبة 3.3% نتيجة لانخفاض أسعار النقل الجوي والمحروقات.
وأفاد التقرير، بأن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت انخفاضا بنسبة 0.05% خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار أسطوانات الغاز في حين سجلت أسعار الأغذية ارتفاعاً خلال نفس الفترة بنسبة 0.25% نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم والزيوت والدهون والفواكه والسكر والعسل والشكولاتة والحلويات.