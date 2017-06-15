التضخم في الدولة يرتفع %2.2 أبريل الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سجل معدل التضخم في دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 2.17% خلال أبريل الماضي، مقارنة بأبريل 2016 نتيجة ازيادة أسعار معظم المجموعات الرئيسة للإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسب متفاوتة، حسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الصادر أمس.

وأرجع التقرير، الارتفاع في التضخم، إلى زيادة أسعار خدمات النقل في الدولة بنسبة 6.5% خلال عام وارتفاع خدمات الصحة 5.6% والتعليم 4.7% والمطاعم والفنادق 2.1% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 1.5% والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.17% والمشروبات والتبغ 1.16% والملابس والأحذية بنسبة 1%.

وفي المقابل أشار التقرير إلى انخفاض أسعار الاتصالات 2.3% خلال أبريل الماضي مقارنة بأبريل 2016، كما انخفضت أسعار الأغذية 0.5% وأسعار الثقافة والترويح 0.3% خلال الفترة نفسها. ونوه بأن نسب التضخم ارتفعت في جميع إمارات الدولة خلال أبريل الماضي مقارنة بأبريل 2016، حيث ارتفع التضخم في دبي بنسبة 2.8% تلتها الفجيرة بنسبة 2.5% وأبوظبي 2.3% في حين ارتفعت التضخم في رأس الخيمة بنسبة 2% كما ارتفعت في عجمان 1.8% والشارقة 1.2% فيما سجلت أقل ارتفاع لها في أم القيوين حيث سجلت 0.4%.

كما انخفضت نسبة التضخم في أبريل الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بمارس الماضي وهو ما أرجعه التقرير بشكل أساسي إلى انخفاض مجموعة النقل بنسبة 3.3% نتيجة لانخفاض أسعار النقل الجوي والمحروقات.

وأفاد التقرير، بأن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت انخفاضا بنسبة 0.05% خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار أسطوانات الغاز في حين سجلت أسعار الأغذية ارتفاعاً خلال نفس الفترة بنسبة 0.25% نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم والزيوت والدهون والفواكه والسكر والعسل والشكولاتة والحلويات.