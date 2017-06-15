«موانئ دبي» تشيد منصة إلكترونية وتدمج عمليات الجمارك في كازاخستان

أستانا (الاتحاد)
وقّعت «موانئ دبي العالمية»، وحكومة كازاخستان على مذكرتي تفاهم بخصوص تطوير نظام مجتمع الميناء «بي سي إس» ودمج عمليات الجمارك.
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وتم التوقيع على الاتفاق الأول بين «موانئ دبي العالمية» و الشركة الوطنية للسكك الحديدية «كازاخستان تيمير زولي»، ونصت المذكرة على تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وإدارة نظام مجتمع الميناء بهدف إنشاء ممر نقل متعدد الوسائط (للممر التجاري الأوراسي العابر للقارات) يشمل عمليات لوجستية آلية لتسليم البضائع، وتوحيد المراكز اللوجستية والموانئ البحرية والجافة في شبكة نقل وخدمات لوجستية موحدة.
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