«موانئ دبي» تشيد منصة إلكترونية وتدمج عمليات الجمارك في كازاخستان

أستانا (الاتحاد)







وقّعت «موانئ دبي العالمية»، وحكومة كازاخستان على مذكرتي تفاهم بخصوص تطوير نظام مجتمع الميناء «بي سي إس» ودمج عمليات الجمارك.



ويعتبر نظام مجتمع الميناء منصة إلكترونية شاملة طورتها شركة «دبي التجارية» التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» والتي تتيح تبادل المعلومات بين الجهات المرتبطة بالعمليات البحرية والبرية وعمليات المطارات. ويكمن الهدف من وراء هذه الخطوة في تحسين ممارسة الأعمال التجارية في الموانئ والمناطق الحرة في كازاخستان عبر المعاملات غير الورقية التي تُلغي الحاجة إلى الانتظار في صفوف طويلة في المكاتب الإدارية، وتقلل من التأخير والازدواجية في الأعمال، حسب بيان أمس.

وتم التوقيع على الاتفاق الأول بين «موانئ دبي العالمية» و الشركة الوطنية للسكك الحديدية «كازاخستان تيمير زولي»، ونصت المذكرة على تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وإدارة نظام مجتمع الميناء بهدف إنشاء ممر نقل متعدد الوسائط (للممر التجاري الأوراسي العابر للقارات) يشمل عمليات لوجستية آلية لتسليم البضائع، وتوحيد المراكز اللوجستية والموانئ البحرية والجافة في شبكة نقل وخدمات لوجستية موحدة.

