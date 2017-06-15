البرتغال تراهن على كريستيانو لانتزاع المجد

كازان (د ب أ)







يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة أيضاً بالنسبة لزملائه في منتخب بلاده، حسبما أكد مدافع الفريق برونو الفيس في مدينة كازان الروسية، التي بدأ فيها المنتخب بطل أوروبا تدريباته، استعداداً لمباراته الأولى في بطولة كأس القارات 2017 بروسيا أمام المنتخب المكسيكي بعد غد.



وقال الفيس متحدثا عن رونالدو وعن قدراته التهديفية الكبيرة: «لا توجد لدينا كلمات لنصف الطريقة التي يمثل بها بلادنا، إنه أيقونة بالنسبة لنا أيضا، نأمل في أن يستمر في تسجيل نفس هذا الكم من الأهداف لصالح المنتخب، تعجبنا الطريقة التي يمثل بها البرتغال».

ولم يتم التطرق، خلال اللقاء الأول للمنتخب البرتغالي مع وسائل الإعلام في كازان، للاتهامات الموجهة لرونالدو من قبل النيابة العامة في أسبانيا بالتهرب من سداد 14 مليوناً و700 ألف يورو (16 مليوناً و600 ألف دولار) لصالح الضرائب.

