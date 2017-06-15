الهيئة تنظم «فرحة عامل»

دبي (الاتحاد)

شهد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وبحضور الأمناء المساعدين عبد المحسن الدوسري وخالد المدفع، إطلاق اللجنة التنفيذية للسعادة والإيجابية فعالية «فرحة عامل» التي استهدفت توزيع السلال الرمضانية على الفئات المستخدمة من العاملين في الهيئة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يأتي تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد إبراهيم عبد الملك أن يوم زايد للعمل الإنساني يخلد مبادئ العمل الخيري التي غرسها فقيد الوطن ومآثره الجليلة وإنجازاته الإنسانية، وأن مثل هذه الفعاليات تؤكد أن ما زرعه زايد الخير سيبقى نباته نابضاً بالعطاء ومساعدة الآخرين. ومن جهتها، أوضحت حصة عبد الله الطنيجي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الهيئة أن الفعالية تثمن جهود الفئات المستخدمة من العاملين في الهيئة، وتدخل السعادة في نفوسهم كونها تعزز الترابط الاجتماعي، وتصب في قنوات الإحسان والخير، كما أنها تأتي في إطار مبادرة مليونية العطاء التي كانت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة قد وجهت الدعوة للمشاركة في أوجه العطاء بما يحقق مبادئنا الإنسانية وقيمنا الوطنية‪.