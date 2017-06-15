70 لاعبة على منصة تكريم مجلس دبي الرياضي

دبي (الاتحاد)
كرمت لجنة رياضة المرأة مجلس دبي الرياضي بمقره بحي دبي للتصميم أمس الأول 70 لاعبة من أندية دبي في حفل نهاية الموسم، في حضور موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة.
كما حضر الحفل لمياء خان، نائب رئيس لجنة رياضة المرأة في المجلس، مدير نادي دبي للسيدات، وميثاء الشامسي، عضو لجنة رياضة المرأة في المجلس، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مشرفة الرياضة النسائية في نادي الوصل.
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ودعت موزة المري وميثاء الشامسي فتيات وسيدات الأندية للمشاركة في مبادرة «خيركم واصل»، التي تنقسم إلى مبادرتين الأولى (سحورهم علينا) خلال الشهر الفضيل التي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، يوم الأحد المقبل في منطقة القوز.
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وقالت موزة المري إن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تحمل اسم «سحورهم علينا» يتم خلالها توزيع وجبات السحور على الفئات ذات الدخل المحدود بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الخاص. ويهدف الشباب من خلال هذه الخطوة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية وجبة السحور، خاصة أن غالبية الوجبات التي يقدمها أهل الخير تكون عادةً في وقت الإفطار.