70 لاعبة على منصة تكريم مجلس دبي الرياضي

دبي (الاتحاد)

كرمت لجنة رياضة المرأة مجلس دبي الرياضي بمقره بحي دبي للتصميم أمس الأول 70 لاعبة من أندية دبي في حفل نهاية الموسم، في حضور موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة.

كما حضر الحفل لمياء خان، نائب رئيس لجنة رياضة المرأة في المجلس، مدير نادي دبي للسيدات، وميثاء الشامسي، عضو لجنة رياضة المرأة في المجلس، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مشرفة الرياضة النسائية في نادي الوصل.

ضمت قائمة إنجازات الفرق النسائية لأندية دبي للموسم المنصرم عددا من الألقاب في مختلف الألعاب الرياضية، حيث نال نادي الوصل لقب بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة، وحقق المركز الأول في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة للسيدات، والمركز الثالث في دوري الفتيات للكرة الطائرة، وحصل الشباب على المركز الأول في ثلاث بطولات هي الشارقة للمبارزة تحت 15 سنة، بطولة دوري الفتيات للكرة الطائرة، بطولة دبي للمبارزة تحت 15 سنة، وعلى صعيد الفرق النسائية في نادي النصر توج النادي ببطولة الدوري العام لكرة السلة السيدات، إضافة إلى كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في كرة السلة للموسم الرياضي 2016-2017.

ودعت موزة المري وميثاء الشامسي فتيات وسيدات الأندية للمشاركة في مبادرة «خيركم واصل»، التي تنقسم إلى مبادرتين الأولى (سحورهم علينا) خلال الشهر الفضيل التي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، يوم الأحد المقبل في منطقة القوز.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على عدد من فرص الخير التي يمكن للشباب المساهمة بها، وتعزز من التلاحم الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل، وتنقسم مبادرة «خيركم واصل» إلى مرحلتين، تستمر الأولى تحت اسم «سحورهم علينا»، طوال ليالي الشهر الكريم، والثانية تحت شعار «كسوتهم علينا» بتوزيع كسوة العيد على أسر متعففة في دبي، وتقام بالتعاون مع جمعية بيت الخير.

وقالت موزة المري إن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تحمل اسم «سحورهم علينا» يتم خلالها توزيع وجبات السحور على الفئات ذات الدخل المحدود بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الخاص. ويهدف الشباب من خلال هذه الخطوة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية وجبة السحور، خاصة أن غالبية الوجبات التي يقدمها أهل الخير تكون عادةً في وقت الإفطار.