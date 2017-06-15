«أبوظبي للإعلام» يصل ربع النهائي

أبوظبي (الاتحاد)

احتدم الصراع على لقب بطولة البلاي ستيشن التي تنظمها أبوظبي للإعلام للموظفين والعاملين في مختلف الدوائر التابعة لها في الخيمة الرمضانية بمقر التلفزيون، حيث طوت البطولة مساء أمس الأول، دور الـ 16 من عمرها، والذي شهد منافسة شديدة من قبل المشاركين.

وطغى نادي ريال مدريد على خيارات المشاركين، حيث اختار 11 لاعباً الفريق الملكي لخوض المنافسات، في المقابل اختار 5 لاعبين فريق برشلونة في هذا الدور.

ويلتقي في ربع النهائي الذي يقام غداً أحمد فودة مع منصور البلوشي، خلدون موسى مع طالب الزعابي، محمد سمير مع سعيد الظاهري ومحمد العبيدلي مع إبراهيم ريان على أن يتأهل الفائزون من هذه المباريات الثمانية إلى دور الأربعة المقرر يوم الأحد، فيما سيشهد يوم الاثنين المقبل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي سيعقبها إسدال الستار على هذه البطولة بالمواجهة الختامية.

وسجل أحمد فودة، أعلى فوز في هذه المرحلة بتخطيه أحمد شوقي 6-1، فيما اعتبرت مباراة محمد سمير مع عادل البلوشي الأكثر إثارة، بعدما فاز الأول بفارق هدف واحد وبواقع 4-3، علماً بأن خمس مواجهات من هذا الدور كان الفائزون فيها يخرجون بانتصارات نظيفة دون أن يتلقون أي هدف.

وشهد دور الـ 16 فوز أحمد السعيدي على أحمد شوقي 6-1، ومحمد سمير على عادل البلوشي 4-3، وخلدون موسى على أيهم المهيري 4-1، وإبراهيم ريان على أحمد كوس 4-0، ومنصور البلوشي على محمد البدوي 3-0، وسعيد الظاهري على محمد رامس 3-0، وطالب الزعابي على إبراهيم الشاعر 2-0، ومحمد العبيدلي على تامر السيد 3-0.