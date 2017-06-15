درع الجزيرة بطل «طائرة شخبوط»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق درع الجزيرة بلقب بطولة مدينة شخبوط الثانية لكرة الطائرة، وذلك بعد الفوز على العزم في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء أمس الأول، في أحد الملاعب الرملية بمدينة شخبوط، وحقق الجزيرة فوزاً مستحقاً بالكأس بعد أداء قوي في المباراة الختامية وفوزه 2 - صفر، وحل ثالثاً فريق عاصفة الحزم، وجاءت أجواء اليوم الختامي حماسية للغاية حيث شهدت مستوى فني مميز من طرفي النهائي.

أدار اللقاء النهائي الحكم الدولي علي سالم، وتم توزيع الهدايا التذكارية على عدد من اللاعبين، حيث توج بلقب أحسن ضارب سيف المعمري وأفضل حائط صد محمد الكعبي وأفضل معد الدولي خالد محمود فيما نال سلطان الواحدي، لقب أحسن مستقبل وحصل المدرب المصري ولاعب الزمالك السابق رشاد عياد، على لقب أفضل مرسل.

واستمرت منافسات البطولة لأربعة أيام شهدت حماساً شديداً، وشارك فيها ثمانية فرق تم تقسيمهم على مجموعتين وضمت الفرق مجموعة من لاعبي الدوري على رأسهم لاعبي نادي بني ياس الذين سبق وأن حققوا لقب الدوري مرتين.

وجاء تنظيم الحدث بهدف توطيد العلاقات بين شباب مدينة شخبوط فضلاً على السعي نحو نشر اللعبة، خاصة مع وجود ساحات وملاعب رملية مميزة في المدينة، ولم تقتصد فعاليات النسخة الثانية من البطولة على المباريات فقط حيث شهدت عدداً من الفعاليات في الخيمة الرمضانية التي تمت إقامتها بهدف تجميع شباب المنطقة والمشاركين في الحدث.

الجدير بالذكر أن فريق الزعيم توج بلقب النسخة الأولى الذي شارك أيضاً في نسخة هذا العام لكنه لم يكن ضمن الفرق الأربعة الأوائل.

ومن المنتظر أن يتواصل تنظيم البطولة بشكل سنوي في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها في النسختين الأولى والثانية والإقبال الكبير من شباب المنطقة على التسجيل والمشاركة فيها حيث وصل عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفرق الثمانية إلى خمسين لاعباً، وهو رقم كبير في ظل وجود أربعة لاعبين فقط داخل الملعب، وقام بتحكيم المباريات مجموعة من الحكام الدوليين.