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خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل

مشاركون يعرضون أحدث تقنيات معالجة المياه وترشيد الطاقة وتدوير النفايات
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تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

يعرض مشاركون من مختلف دول العالم في القمة العالمية لطاقة المستقبل، تقنيات وأساليب حديثة تسهم في زيادة فعالية وكفاءة استخدام الطاقة والمياه والنفايات، من خلال أجهزة ذكية وأساليب مبتكرة ممكن استخدامها على مستوى كبير في الصناعات والشركات وعلى مستوى فردي ومنزلي.

وتتمثل تلك التقنيات الحديثة في تقنيات مختلفة في مجال معالجة واستخراج المياه، وأجهزة تستخدم لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأخرى لتدوير النفايات الخضراء.

قال بشير حسن التاروتي اختصاصي العلاقات العامة والإعلام في شركة «مرافق السعودية»، يتم عرض تقنيات حديثة وبسيطة في آن، تسهم في ترشيد استهلاك المياه والطاقة، لا سيما في المنازل وللأفراد.

ولفت إلى أنه يتم عرض دراجة رياضية تمتاز بأنه عند استعمالها من قبل الفرد تولد بشكل فوري طاقة كهربائية يمكن استخدامها في تشغيل التلفاز على سبيل المثال، أو تشغيل أي جهاز في البيت.

وأشار إلى أنه كلما زادت قوة استخدام كدراجة زاد إنتاج الطاقة الكهربائية. ... المزيد
     
 

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