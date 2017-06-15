«كهرباء دبي» يحرز برونزية سلة الكراسي

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي الميدالية البرونزية في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، بعد فوزه على نادي دبي لأصحاب الهمم 80 - 30، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعت الفريقين بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم أمس الأول.

من جانب آخر، احتفل بدر عباس الحوسني، لاعب فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بفوز فريقه مع ابنه زايد الذي يعتبر أصغر المشجعين الذين تواجدوا في الصالة لمتابعة المباراة، ولفت زايد الأنظار خلال اللقاء وهو يقلد كل حركات والده جالساً على إحدى الكراسي المتحركة حاملاً كرة سلة في يده، وهو ما جعله هدفاً لكاميرات المصورين واهتمام المتابعين.

وأوضح الحوسني أن ابنه زايد الذي لم يكمل عامه الثالث يصر دائماً على مرافقته إلى التدريبات والمباريات.

وأضاف: أحرص على اصطحابه من أجل توعيته مبكراً حول كيفية التعامل مع أصحاب الهمم الذين يعتبرون جزءاً مهماً من مجتمع الإمارات في الوقت الراهن.

وقال: لاحظت أن ابني زايد لديه فضول كبير للتعرف على رياضات أصحاب الهمم، على الرغم من أنه من الأسوياء ولا يعاني من أي إعاقة، فهو يصحبني عندما أذهب إلى تدريبات سباق الكراسي المتحركة، وهي لعبتي الأساسية، كما أنه يحب سلة الكراسي ويستمتع بها كثيراً، ووجوده هنا فرصة ليتعرف أكثر على عالم أصحاب الهمم، ليتعلم كيف يتعامل معهم مستقبلاً بما يستحقون من تقدير واحترام لهم ولقدراتهم.