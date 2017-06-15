251 هـ - في خلافة أحمد المستعين بالله قامت معركة بين محمد بن أبي الساج والأتراك وانتصر فيها ابن أبي الساج، وذلك في إطار الصراع على السلطة.

254 هـ - الخليفةُ المعز لدين الله يتولى نيابةَ الديار المصرية، فأحسن إلى أهلها وأنفق فيهم من بيت المال ومن الصدقات... والمعز هو رابع الخلفاء الفاطميين في إفريقية (تونس حالياً) وأول الخلفاء الفاطميين في مصر، وقد أرسل أكفأ قواده وهو جوهر الصقلي للاستيلاء على مصر من العباسيين، فدخلها وأسس مدينة القاهرة بالقرب من الفسطاط، والتي تعتبر أول عاصمة للعرب في مصر.

447 هـ - الخليفة العباسي يأمر بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم السلطان السلجوقي طغرل بك، وكان ذلك اعترافاً صريحاً من العباسيين بنفوذ السلاجقة في الدولة العباسية.

743 هـ - في بداية سلطنة المنصور بن محمد بن قلاوون، اعتقل بدمشق أربعة من الأمراء المماليك في إطار الصراع على السلطة.. والمنصور أحد أشهر سلاطين المماليك البحرية ورأس أسرة حكمت مصر والمشرق العربي ما يزيد على قرن من الزمان، كان من رجال الملك الصالح أيوب (الصالح أيوب زوج شجرة الدر،

وليس والد صلاح الدين الأيوبي). وأبلى بلاء حسناً في معركة المنصورة.

825 هـ - السلطان المملوكي برسباي يصدر قراراً بتعيين الأمير أيتمش الخضري استاداراً، عوضاً عن الأمير أرغون شاه، والاستادار هو الذي يتولى نفقه القصور السلطانية.

830 هـ - السلطان برسباي يأمر باعتقال عبد العظيم ناظر الديوان المفرد وتسلمه الاستادار ليعذبه ويستخلص منه الأموال، ثم أفرج عنه بعد أن وعد بحمل الأموال وفداء نفسه.

1094 هـ - انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا.