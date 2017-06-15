عمرو بن معد.. صاحب ‪»‬الصمصامة‪«‬ أشهر سيوف العرب

سلوى محمد (القاهرة)

عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم، شاعر، من اليمن، أحد فرسان العرب في الجاهلية والإسلام، شارك في معارك الفتح الإسلامي، وفد مع قومه إلى النبي (ص) فأسلم، وبعد وفاة النبي ارتد، رجع بعدها إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه فأنبّه، فأعتذر وأطلق أبو بكر سراحه وحسن إسلامه، يُعد بألف رجل لشجاعته وفروسيته، ولُقب أبو ثور لطول قامته وقوة بنيانه.

أرسله الخليفة أبو بكر ليشارك في معركة اليرموك وأبلى بلاءً حسناً وقتل قائد الروم وأصيب في إحدى عينيه، وقبل معركة القادسية طلب سعد بن أبي وقاص قائد الجيش مددا من الخليفة عمر بن الخطاب ليستعين به على حرب الفرس، فأرسل له عمرو بن معد، وطليحة بن خويلد، وقال لسعد: إني أمددتك بألفي رجل، فقال عمرو حينها:

لقد علمت خيل الأعاجم أنني

أنا الفارس الحامي إذا الناس أحجموا