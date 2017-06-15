جموح الشباب والتعامل الإنساني

لدينا مشكلة في التعامل مع تدين أو عدم تدين الشباب، وما يزيد منها أنهم العنصر المؤثر في كل أمة، وهم أعلى نسبة في منطقتنا التي تعد منطقة شابة، على عكس أوروبا التي توصف بالعجوز وتخشى من انقراض سكانها.

ومن فطانة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وإدراكه لهذا الأمر أنّه تعامل بإنسانية راقية في إيصال معنى الدين والتدين إلى هؤلاء الشباب، حتى في لحظات النَزَق والتهور وغلبة النفس أو الرغبة، وإليكم ثلاثة مواقف للتعامل مع تلك اللحظات.

جاء فتى في جمع من الناس، وقال يا رسول الله ائْذَنْ لي بِالزِّنَا!

الطلب فيه جرأة وسط الذين أقبلوا عليه يزجروه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: أقروه، أي اتركوه، مقرًّا بحقه في السؤال، ثم قال: ادْنُهْ، أي اقترب مني، لتبدأ المرحلة الثالثة في التعامل، مخاطباً مشاعر الفطرة السوية والقياس المنطقي فيه:

قال: أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ؟