فاطمة البشري: العمل الخيري مسؤولية مجتمعية

نسرين درزي (أبوظبي)
أكدت المواطنة فاطمة البشري الموظفة في هيئة الإمارات للهوية بالشارقة عشغفها بتقديم العون لمختلف الفئات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، مشيرة إلى أن تطوعها في مؤسسة تكاتف وهيئة الهلال الأحمر منذ عام 2010 يعتبر امتداداً لدورها المهني، إذ تحرص على أفضل تفاعل مع العملاء، وهي في شهر الصيام تهب معظم وقتها لأعمال الخير وتنصرف عن أي اهتمامات تتعارض مع مواقيت توزيع المير الرمضاني للعائلات المتعففة.
رحلة للمسنين
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ومن المهام التي تضعها أمام مواقف وجدانية، زياراتها المتكررة لدار المسنين ضمن برنامج عونك الذي ترعاه «الهلال الأحمر»، ومن الفعاليات التي شاركت فيها سابقاً ضمن فريق «تكاتف» النزول إلى الشارع والمساهمة في إحياء احتفاليات «حق الليلة»، ورحلة ترفيهية للمسنين إلى منطقة المارينا في البوم بدبي، وهناك لمست في عيونهم سعادة أدخلت الراحة إلى قلبها وأبكتها في آن، عندما أيقنت أنه سيأتي يوم وسوف تصل إلى مرحلتهم العمرية. وبرأيها فإن ما يزرعه المرء في شبابه من أعمال الخير، فإنه لا شك سيحصدها بطرق مختلفة، وإن كل إنسان قادر على بث الرضا في حياة إنسان آخر على الأقل، وإن لم تكن المقدرة المالية متوفرة لا يجوز أن نبخل بوقتنا وجهدنا وشبابنا، إنما علينا جميعاً أن نتكاتف في خدمة العائلات المتعففة وتحري احتياجاتها.
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