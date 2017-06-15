196 ديمقراطياً في الكونجرس الأميركي يقاضون ترامب

واشنطن (وكالات)

رفع 196 عضوا ديمقراطيا في الكونجرس الأميركي أمس، دعوى قضائية بحق الرئيس دونالد ترامب بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج. فيما نفى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز خلال إدلائه بشهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أن يكون متواطئا مع الحكومة الروسية، معتبرا أنها «كذبة مشينة وبغيضة». وقدم الدعوى 30 سيناتورا و166 نائبا جميعهم ديمقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي ترفع هذا الأسبوع ضد ترامب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية ميريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين اتهمته بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال امبراطوريته العقارية.

وتستند هذه التحركات القضائية إلى «بند المكافآت» في الدستور الأميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصبا رسميا «أن يقبل بلا موافقة الكونجرس، أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية».

ويتهم رافعو الدعوى ترامب بتضارب مصالح دائم لامتناعه عن أخذ مسافة كافية من أعماله التي يديرها أبناؤه. وأشاروا على سبيل المثال إلى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترامب الدولي في واشنطن، وقرار حكومات أجنبية شراء وإيجار عقارات بنتها مجموعة ترامب، وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة إلى ترامب.

كما ذكر أعضاء الكونجرس ال196 في الشكوى بأن «بند المكافآت الخارجية أقر لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي، وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية».