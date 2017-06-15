تحالف مدني لدعم الحقوق الفلسطينية

بعد أن سجّل الإسرائيليون والفلسطينيون إخفاقاً كبيراً في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء 50 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، بدأ الحديث الآن عن ظهور تحالف يضم فلسطينيين وإسرائيليين وأميركيين ينتظر الكثيرون منه أن يؤسس لأمل جديد لحل المشكلة. ومن المعروف أن منظمات السلام الإسرائيلية لا زالت منكفئة على نفسها ضمن مناطقها الآمنة. وأما نشطاء السلام، فلقد قدموا جهوداً متواضعة وخجولة للتعبير عن معارضتهم لمواصلة حكومتهم احتلالها لأراضي الفلسطينيين ونظموا بعض حملات الاحتجاج الضيّقة في تل أبيب. ونادراً ما كانوا يخترقون الخط الأخضر في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بحيث يترجمون مواقفهم إلى حملات تضامن متواصلة مع الفلسطينيين. وحتى دعاة السلام الإسرائيليين الملتزمين، الذين يبادرون إلى عبور الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ساعة أو ساعتين للاحتجاج على مواصلة حكومتهم احتلالها أو لعقد لقاءات مع أصحابها الشرعيين، سرعان ما كانوا يعودون إلى أحيائهم أو بيوتهم في اليوم ذاته.

وبدلاً من أن تؤدي هذه التظاهرات الاحتجاجية إلى إحداث تغيير ما على الأرض، فلقد كانت تشجّع سلطات الاحتلال على القمع وتسمح لإسرائيل بتوليد الانطباع في الرأي العام العالمي بأنها دولة تعددية تقبل بتعدد الآراء والمواقف السياسية.

وأما التغير الذي حدث في هذا الشأن مؤخراً فيتعلق بثورة المعلومات وبقية العوامل ذات التأثير على حركات السلام في إسرائيل والعالم، وهي التي هيّأت لكل الناس فرصة الوقوف على الحقائق المجرّدة حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وجعلت التواصل مع الفلسطينيين أكثر تأثيراً وفاعلية. وبات من المعلوم الآن أن تنظيم المسيرات وتوقيع العرائض الاحتجاجية لم يعد كافياً لإنهاء الاحتلال.

وظهر مؤخراً تحالف جديد أكثر التزاماً بحل القضية من المنتظر أن يكون له تأثيره وتداعياته، وهو يتألف من مجموعة من الفلسطينيين الملتزمين بنبذ العنف وإسرائيليين وبعض يهود الشتات «الديسابورا» الذين تجمعهم رغبة مشتركة بترجمة دعمهم لحقوق الفلسطينيين إلى عمل مباشر ومفيد. ولقد حققت بعض الجماعات اليهودية الأميركية التي تنشط الآن في هذا الاتجاه، تغيراً كبيراً في طريقة عرض أجنداتها التي تدعو إلى تحقيق السلام. وبدأت بعض مجموعات يهود الشتات بالظهور وهي تتبنى مشروعاً مبنياً على العمل المباشر لتحقيق نفس الغرض.

وهذا التغير الذي حدث على المستويين العمودي والأفقي في نشاطات المجموعات اليهودية وبقية النشطاء للعمل من أجل السلام، أصبح يشكل عامل تهديد للواقع القائم في مجتمعاتهم، ولعل الأهم من ذلك هو أنه يمثل عامل تهديد للوضع الراهن في المناطق المحتلة.