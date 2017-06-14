سعيد بن طحنون يتوج أبطال الرماية والبلياردو

العين (الاتحاد)

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية مساء أمس الأول بنادي العين للفروسية والرماية والجولف الفائزين في منافسات الرماية والبلياردو بحضور الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا ومسلم أحمد المدير التنفيذي للبطولة.

وقدم معاليه تكريماً خاصاً لبطل الإمارات سالم عبدالله العرياني الذي قدم عرضاً ناجحاً قبل بداية الحفل في رماية البندقية أشاد به جميع الحاضرين وشاركه في هذا العرض معالي الشيخ سعيد بن طحنون الذي أصاب بعض الأهداف، كما تم تكريم عبيد الدهماني الحائز على المركز الأول في منافسات البندقية السكتون ليحصل على الميدالية الذهبية تلاه عبدالله مصبح في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية ثم راشد عبدالله الشامسي صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي بطولة رماية البندقية لكبار السن تم تكريم سعيد حمد العرياني بطل المنافسة تلاه محمد خليفة الكتبي وعيد مصبح النعيمي في المركزين الثاني والثالث ليحصلوا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بالإضافة إلى عبدالله سعيد البلوشي وصالح المنهالي وعبدالله عبدالرحمن الذين حلوا في المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

وعلى صعيد بطولة البندقية للسيدات تم تكريم عزة سعيد الدرعي وثريا سعيد الدرعي وفاخرة الدرعي بعد فوزهن بالمراكز الثلاثة الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي، وفي بطولة الرجال فقد تم تكريم سعيد سالم العرياني وعبدالله سعيد العرياني وماجد مبارك البريكي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى والذين نالوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي.