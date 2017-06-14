لقب سلة الكراسي بين النيابة ونقوة

دبي (الاتحاد)

يشهد مجمع ند الشبا الرياضي الليلة نهائي بطولة السلة للكراسي المتحركة ضمن منافسات الدورة، والتي تجمع بين نقوة والنيابة العامة، في ختام البطولة التي أقيمت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، إلا أن المباراة النهائية تقام في مجمع ند الشبا.

وشهدت البطولة أمس الأول مباراتي نصف النهائي بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وجمعت الأولى نقوة وهيئة كهرباء ومياه دبي ولم يجد نقوة صعوبة تذكر في التفوق على منافسه طوال شوطي المباراة ليحقق الفوز 45 - 25 ليعلن تأهله إلى المباراة النهائية، وفي اللقاء الثاني نجح فريق النيابة العامة في فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على نادي دبي لأصحاب الهمم منافسه 55 - 19.

ومن المتوقع أن يشهد النهائي مواجهة قوية بين الفريقين، من واقع التقارب الشديد في المستوى الفني، وسعي كليهما للحصول على اللقب، حيث يعمل فريق النيابة لتعويض إخفاقه في نهائي الموسم الماضي، فيما يخطط فريق نقوة لتسجيل اسمه في سجل الأبطال، ويضم الفريقان مجموعة من اللاعبين المميزين الذين قدموا مستويات فنية رفيعة ونجحوا في قيادة الفريقين إلى المباراة النهائية.

ويتنافس الفريقان للحصول على اللقب، ليستمر الصراع بين اثنين من اللاعبين على لقب هداف البطولة، وهما لاعب النيابة العامة المصري أشرف أبو زيد هداف البطولة برصيد 143 نقطة، ومحمد الزرعوني لاعب نقوة الذي يتأخر عن أبو زيد بثلاث نقاط فقط، وستكون المباراة النهائية فرصة للاعبين لحسم اللقب، ويطمح أشرف أبو زيد الذي خسر مع فريقه نهائي النسخة السابقة لقيادته إلى منصة التتويج والجمع بين لقب الهداف وكأس البطولة، فيما يسعى الزرعوني لتجريد أشرف من لقب الهداف الذي حققه في العام الماضي.