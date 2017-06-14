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حمدان بن محمد وطحنون بن زايد يشهدان منافسات «ند الشبا»

الثنائي الجناحي والمنصوري يحرز لقب «البادل تنس»
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تاريخ النشر: الخميس 15 يونيو 2017

رضا سليم (دبي)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، منافسات دورة ند الشبا الرياضية مساء أمس الأول المقامة حالياً تحت رعاية سمو ولي عهد دبي، بمجمع ند الشبا، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في دبي خلال شهر رمضان الفضيل.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، جانباً من مباراة الوصل وزاجل في نصف نهائي كرة قدم الصالات التي حظيت بحضور جماهيري كبير ومستويات فنية قوية لما يضمه الفريقان من نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب من حول العالم.

وتابع سموهما جانباً من المباراة النهائية لبطولة المواطنين للبادل تنس، والتي تقام على الملاعب الأحدث من نوعها على مستوى العالم للعبة التي تضمها مرافق مجمع ند الشبا الرياضي مستضيف الدورة.

وتجول سموهما، في «خيمة الخير» التي تضم مشاريع شبابية، وأجنحة مؤسسات وطنية تساهم في نشر التوعية الصحية وأهمية ممارسة الرياضة ونشر السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع، من أبرزها شرطة دبي وهيئة الصحة في دبي.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عن تقديره لجهود القائمين على الدورة، لما تساهم به من دور مهم على صعيد المجتمع، بوصفها ملتقى لشباب الوطن والمقيمين على أرض الدولة، عبر أهدافها التي تجسدت على أرض الواقع بتشجيع الشباب على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية، كونها تضم بطولات رياضية متنوعة، إلى جانب توفير فرصة التلاقي بين أفراد المجتمع في هذه الأجواء الرياضية في شهر رمضان الفضيل. ... المزيد
     
 

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