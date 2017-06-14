الثنائي الجناحي والمنصوري يحرز لقب «البادل تنس»

رضا سليم (دبي)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، منافسات دورة ند الشبا الرياضية مساء أمس الأول المقامة حالياً تحت رعاية سمو ولي عهد دبي، بمجمع ند الشبا، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في دبي خلال شهر رمضان الفضيل.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، جانباً من مباراة الوصل وزاجل في نصف نهائي كرة قدم الصالات التي حظيت بحضور جماهيري كبير ومستويات فنية قوية لما يضمه الفريقان من نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب من حول العالم.

وتابع سموهما جانباً من المباراة النهائية لبطولة المواطنين للبادل تنس، والتي تقام على الملاعب الأحدث من نوعها على مستوى العالم للعبة التي تضمها مرافق مجمع ند الشبا الرياضي مستضيف الدورة.

وتجول سموهما، في «خيمة الخير» التي تضم مشاريع شبابية، وأجنحة مؤسسات وطنية تساهم في نشر التوعية الصحية وأهمية ممارسة الرياضة ونشر السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع، من أبرزها شرطة دبي وهيئة الصحة في دبي.